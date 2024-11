Gaeta.it - Disagi ferroviari nella mattinata di domenica: treni cancellati in diverse città italiane

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un importante sciopero ha colpito il settoreo in Italia, provocando cancellazioni e ritardi significativi nel servizio. Il personale del Gruppo FS, inclusitalia,talia Tper e Trenord, ha incrociato le braccia dalle 21:00 di sabato fino alla stessa ora di24 novembre. Le regioni Piemonte e Valle d’Aosta sono escluse da questa mobilitazione, ma il resto del paese ha subitonotevoli.Cancellazioni alla stazione Termini di Romafascia oraria dalle 11:00 alle 13:40, alla stazione Termini di Roma sono staticirca trenta, sia in partenza che in arrivo. Tra questi, si segnalano le cancellazioni di alcuni collegamenti di lunga percorrenza.talia ha messo a disposizione sul proprio sito un elenco dettagliato deiancora garantiti durante lo sciopero, cercando così di fornire ai viaggiatori informazioni utili.