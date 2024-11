Lanazione.it - Dai convegni alle camminate. Comuni e associazioni uniti nel segno della sensibilizzazione

Tantissime le iniziative organizzate per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazioneviolenzaDonne. Alla Spezia, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative dedicate alla cittadinanza e in particolaregiovani generazioni volte a promuovere una cultura di genere e la non violenza. Domani d13 in piazza Beverini, in collaborazione con la Polizia di Stato, Centro Irene e Palladonne, si terrà, l’iniziativa ’Questo non è amore’ che vedrà personale qualificato dare informazioni sul tema.10.30 in Sala Dante si terrà un Consiglio comunale straordinario che sarà aperto con l’Inno d’Italia eseguito dagli studenti del Liceo musicale Cardarelli e la relazione del primo dirigenteDivisione anticriminePolizia, Gianpaolo Orditura, cui seguirà un altro intermezzo musicalo a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo 4.