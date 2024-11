Lanazione.it - Da due anni solo sconfitte. Cercasi riscatto

È una vigilia di poche parole e di trepidante attesa, quella del derby delle Terme numero quattordici in casa La T Tecnica Gema. La stracittadina montecatinese in programma questo pomeriggio alle 18 si gioca il 24 del mese, esattamente come l’ultima, disputatasi il 24 marzo scorso, precisamente otto mesi fa. Di diverso stavolta c’è la location, decisamente insolita: per la prima volta nella storia infatti si gioca al PalaCarrara di Pistoia, casa di quelli che persono stati cestisticamente parlando i più grandi rivali della Montecatini unita sotto il nome di Sporting Club 1949 e per questa stagione anche dei leoni termali, a causa della nota indisponibilità del PalaTerme. Se qualcuno cinqueorsono avesse predetto uno scenario del genere probabilmente sarebbe stato preso per pazzo.