Cuneo-Busto Arsizio oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Tutto pronto per, partita valevole per la nona giornata di andata diA1di. Le piemontesi di Lorenzo Pintus, reduci dal ko rimediato a Perugia, vogliono riscattarsi davanti al proprio pubblico per conquistare punti e guadagnare posizioni in classifica. Serve però una grande prestazione per fermare le farfalle, che continuano a crescere sotto la guida di coach Enrico Barbolini e vanno a caccia del quinto successo dopo aver travolto 3-0 Novara. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 24 novembre al Palazzo Dello Sport di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Honda Oliveroed Eurotek Uybadella massimadel campionato italiano.