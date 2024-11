Como-Fiorentina Palladino | I ragazzi hanno motivazione e valori Kean? Non la sua miglior partita

Leggi su Sportface.it

“I. Sono contento di questa squadra, Non era facile dopo la sosta e i tanti complimenti. Noi siamo Beltran che rincorre i centrocampisti, noi siamo Sottil che quando entra fa la differenza, siamo De Gea che para come un ragazzo di 20 anni. Dobbiamo continuare così”. Lo ha detto Raffaele, tecnico della, dopo la vittoria sul. “C’è una unione e una consapevolezza che si attacca e si difende insieme, si è creato qualcosa di meraviglioso – ha aggiunto l’allenatore -. Abbiamo affrontato una squadra viva che ci ha messo in difficoltà e siamo contenti di aver vinto questae fatto il quinto clean sheet fuori casa. Dedico questa vittoria al nostro presidente che è il suo compleanno e ai tifosi che sono l’uomo in più”. Sempre più protagonista, anche se l’allenatore trova il pelo nell’uovo: “Oggi, passatemi il termine, non ha fatto la suaa livello tecnico.