Cinema Stone al TFF | Usa come un adolescente arrogante e ignorante

Torino, 24 nov. (askanews) – Domenica ricca di star al Torino Film Festival, tra cui Sharonche dopo aver ricevuto il premio Stella della Mole nella serata d’apertura, presenta al pubblico “The Quick and the Dead” (Pronti a morire) di Sam Raimi, nella sezione Zibaldone del festival, film che ha anche prodotto. Rispondendo a una domanda in conferenza stampa in vista della giornata mondiale contro la violenza sulle donne (il 25 novembre), ha dichiarato che è “importante iniziare a chiedersi chi scegliamogovernanti” con un chiaro riferimento all’attualità e alla politica Usa. “L’Italia ha conosciuto il fascismo, ha vissuto e ha provato cosa vuol dire – ha detto -l’America in questo senso èun, un, non sa cosa vuol dire; gli americani non viaggiano, molti non hanno il passaporto.