Carcere documento bipartisan | Governo e Regione si muovano

Mai così tanti suicidi come nell’ultimo anno: l’ultimo, il quarto, alla fine di ottobre. Sono la punta dell’iceberg: ormai non si contano più i tentati suicidi. Altro che protocollo del rischio suicidario con l’Asl di cui, a quanto si è appreso ieri durante il consiglio comunale straordinario sul, quello di Prato sarebbe stato uno dei primi a dotarsi in Italia. La cruda realtà non è quella dei freddi protocolli e la politica ieri lo ha denunciato a gran voce dai banchi del consiglio trovando la quadra a livello di maggioranza e opposizione. Nascerà una ‘consulta del’ che faccia da raccordo fra le realtà associative operanti dietro le sbarre e l’amministrazione comunale, sulla base di una mozione proposta da tutti i gruppi consiliari e approvata all’unanimità. Semaforo verde anche per l’ordine del giorno proposto dalla maggioranza ed emendato dall’opposizione per chiedere ale allauna serie di interventi ben precisi: unin cui si chiede di allentare la densità detentiva, potenziare gli organi di polizia penitenziaria, rivedere le condizioni dell’immobile che ospita La Dogaia.