Boom di richieste per il corso di autodifesa femminile

diper ildidi Bellaria Igea Marina. Sono state oltre 60 le domande registrate (in meno di due giorni) in Comune per le lezioni serali, partite da mercoledì sal centro sociale Alta marea di via Carducci 30. "Si tratta di numeri – spiega l’assessore al welfare Ivan Monticelli (nella foto) – quattro volte superiori rispetto alle nostre aspettative". Se infatti, in origine, erano disponibili quindici posti ora "l’amministrazione incrementerà le risorse e permetterà – aumentando il numero di ore e giorni di lezione – a tutte le donne di partecipare. Il nostro impegno per contrastare le violenze è costante" afferma Monticelli. "È una grande soddisfazione – dichiara il sindaco Filippo Giorgetti – Hanno aderito all’iniziativa molte donne di ogni età e provenienza".