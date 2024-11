Ilgiorno.it - Ambrogino (e metodo) d’oro: medie Montessori, Milano fa scuola

Leggi su Ilgiorno.it

– “Una sorpresa meravigliosa e inaspettata, che corona un’annata pazzesca”: Milena Piscozzo, preside dell’istituto comprensivo Riccardo Massa - che guida da undici anni - il 7 dicembre riceverà l’dal Comune di. Un riconoscimento che si lega a doppio filo a una conquista storica, che l’ha vista in prima linea: il passaggio a ordinamento delle ““. Un’impresa cominciata al Gallaratese. “Sì. La sperimentazione delnellasecondaria di primo grado nasce qui diversi anni fa: la primariac’era dal 1969-70, ci siamo posti l’obiettivo di verticalizzare il. Non ha senso interromperlo in una fascia d’età così delicata”. Quali sono state le tappe clou? “Abbiamo cominciato con una sperimentazione interna. Nel 2015 si è creata poi una prima rete milanese, con il comprensivo Riccardo Massa capofila: raccogliendo i dati rispetto al successo formativo degli studenti, ho chiesto la possibilità al Ministero di avviare una sperimentazione in quattro scuole per strutturare sempre di più ile metterlo a sistema, e ci siamo occupati della formazione degli insegnanti con Opera Nazionale”.