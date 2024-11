Ilrestodelcarlino.it - "Aiutate i negozi rendendo gratuiti alcuni stalli"

Il bene della città, in particolare dell’esagono, è sempre più al centro del dibattito cittadino quotidiano. Dopo l’incontro di mercoledì sera svoltosi all’Hotel Posta, il gruppo MiglioraRe accoglie con soddisfazione le proposte dell’amministrazione comunale in vista del periodo natalizio, intravedendo un cambio di paradigma nell’approccio ai problemi che affliggono il centro storico. "Abbiamo apprezzato le iniziative per il Natale dall’amministrazione comunale – dicono Andrea Bottazzi e Marco Merola, portavoce del gruppo MiglioraRe – in particolare, il piano che prevede interventi straordinari di pulizia dell’esagono e della zona stazione, che ci auguriamo diventino strutturali, come dichiarato dall’assessore Davide Prandi. Abbiamo inoltre salutato con favore l’annuncio di Stefania Bondavalli, assessore all’Economia Urbana, di far rispettare la norma prevista dal regolamento di polizia urbana e civile convivenza che impone ai proprietari di esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio di provvedere a tenerli puliti e alla pulizia delle zone antistanti".