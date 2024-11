Nerdpool.it - Agatha All Along: La storia mai raccontata di Agatha Harkness: La Recensione

All, serie creata da Jac Schaeffer e diretta da Matt Shakman, è uno spin-off di WandaVision che approfondisce la figura di, interpretata dalla brillante Kathryn Hahn. Con un cast che include nomi come Joe Locke, Aubrey Plaza, Teyonah Parris e Debra Jo Rupp, la serie si colloca nel Marvel Cinematic Universe ma si distingue per il suo tono più intimo e per la rappresentazione innovativa di tematiche magiche e relazionali. Lanciata su Disney+, la serie offre 8 episodi di intrighi, magia e colpi di scena che ampliano l’universo Marvel con nuove prospettive.Attenzione, questo articolo contiene spoiler! Proseguite a vostro rischio e pericolo!TramaLasegue, una delle streghe più potenti della Marvel, che lotta per proteggere ciò che ama, navigando tra segreti del passato e conflitti presenti.