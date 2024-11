Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 24 novembre: Mario Frustalupi ed altre ricorrenze

24edricorrenzeCi sono partite che ricordi non solo per una vittoria, una parata decisiva, un gol. Dopo il primo scudetto della Lazio, è stata più volte ricordata la grande prestazione di Felice Pulici in quella stracittadina nei giorni antecedenti la dipartita di Maestrelli. Il personaggio del quale stiamo per raccontarvi era una sorta di equilibratore tra i ‘famosi’ due spogliatoi. Il 24del 1974segnava l’ultimo gol con la maglia della Lazio. Quella domenica coincise inoltre con il primo gol in Serie A -l’unico con l’Inter- di Renzo Rossi.È stato detto e scritto in varie occasione che Cernusco sul Naviglio è il comune dei liberi. Bati pensare a Gaetano Scirea e Tricella. Senza dimenticare Roberto Galbiati, il quale debuttava cinquant’anni fa.