Calciomercato.it - Vlahovic non ci sta: via dalla Juventus a parametro zero

Leggi su Calciomercato.it

Per l’attaccante serbo, assente contro il Milan, ci sono ancora discussioni sul rinnovo: l’addio sembra essere già decisoDentro o fuori. Per Dusanil momento della verità sta per arrivare. La questione è sempre quella legata al rinnovo di contratto, indispensabile per continuare insieme.non ci sta: via(LaPresse) – Calciomercato.itIl serbo è legato al club bianconero fino al 2026, ma l’ingaggio che percepisce per questa e la prossima stagione è il più alto della rosa e fuori dai nuovi parametri impostidirigenza. Ecco perché da mesi ormai si lavora nel tentativo di trovare un accordo sul prolungamento. Un contratto di qualche anno più lungo e con un ingaggio inferiore a quello percepito attualmente.Le parti però faticano a trovare un’intesa con l’entourage del calciatore che non sembra disponibile ad accettare una decurtazione troppo sostanziosa allo stipendio.