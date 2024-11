Lapresse.it - Violenza sulle donne, la nuova opera di Laika con Giulia Cecchettin e Gisele Pelicot

A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellacontro le, a Milano, in viale Tunisia angolo via Lecco, è apparsa unadella street artistdal titolo ‘Smash the Patriarchy‘.Il poster raffigura, vittima di femminicidio per mano dell’ex fidanzato, e, sopravvissuta a uno stupro perpetrato da suo marito insieme ad altri 83 uomini. Entrambe sono ritratte con il pugno alzato, simbolo universale di resistenza e lotta. Sopra le duesi legge: ‘Smash the Patriarchy – Distruggi il Patriarcato‘, un grido di battaglia contro questa piaga sistemica.“Ho affisso questo poster con dolore e rabbia, ma anche con una profonda voglia di lottare per cambiare le cose” – ha dichiarato. “Siamo nel 2024 e questa strage, figlia di un patriarcato sistemico profondamente radicato, sembra non avere fine.