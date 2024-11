Inter-news.it - Verona-Inter, si torna in campo per non fermarsi (quasi) più

Leggi su Inter-news.it

fa ripartire la Serie A dopo la terza sosta per le nazionali in appena due mesi. Alle 15 si ricomincia col campionato, e stavolta senza più avere tropperuzioni.LA RIPARTENZA –è come se vedesse tutto oriazzerato. Certo, c’è una classifica che dice secondo posto in scia del Napoli, dopo aver pareggiato lo scontro diretto. Che peraltro è l’ultima partita di Serie A giocata finora. Ma, nonostante la “breve” distanza, le due settimane di sosta per le nazionali hanno di nuovo rimescolato tutto. E c’è da capire se sia un bene o un male. Tante incognite per l’oggi, con una certezza: da qui in poi ci si fermerà solo a fine marzo, sarà tutta una tirata compreso il Mondiale per club. Ed è adesso, dal, che serve premere sull’acceleratore per mettere a posto le cose in Serie A e in Champions League.