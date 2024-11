Tvplay.it - Verona-Inter, ennesima mazzata per Inzaghi: guai seri e tifosi gelati

Dopo la sosta per gli imoegni delle varie nazionali, è iniziato da qualche minuto il tredicesimo turno con la gara dello Stadio Bentegodi tra ile l’. I nerazzurri in pochi minuti sono passati in vantaggio con Correa e poi sono andati sullo 0-3 con la doppiettta di Thuram, ma per Simonebisogna registrare comunque una brutta, Acerbi uscito per infortunio: i dettagliVerso il 15?, infatti, Simoneè stato costretto a cambiare Francesco Acerbi per uno muscolare. Al posto del centrale italiano è entrato un difensore esperto come de Vrij, ma questa resta una brutta tegola per.L’, infatti, avrà di fronte a sé una calendario ricco di impegni delle prossime settimane e si spera che Acerbi possa saltare meno partite possiibli.L'articoloperproviene da TvPlay.