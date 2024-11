Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-11-2024 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale bene ritornate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio primo semestre di quest’anno è cresciuto del 10% il numero dei reati connessi al abuso sui minori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a quanto contenuto nel rapporto annuale elaborato dal servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale in relazione ai reati con riconducibile alla violenza nei confronti di Minori in particolare si segnalano mento rispettivamente del 22% dell’abuso di mezzi di correzione di disciplina il 15 dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e della sottrazione di persone incapaci una diminuzione rispettivamente del 13% del adescamento di minorenni del 17 del direzione degli obblighi di assistenza familiare e del 24% della violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di istruzione un deposito di armi riporta l’ANSA si reputa possa essere razionale della curva nord interista è stato scoperto dalla polizia Cambiago nel Milanese indagando sono ultra che sarebbe legato ad Andrea Beretta l’ultra nerazzurra in carcere per l’omicidio di Antonio bellocco altro capo della curva in un capannone sono stati sequestrati il sole Kalashnikov bombe a mano e molti proiettili esplosivi obbligate sostenute mensilmente nel 2023 dalle famiglie italiane dalla dire quelle che riguardano indicativamente l’acquisto di cibo carburante bollette hanno raggiunto 1191 euro pari al 56% della spesa totale che invece valore assoluto è stata 2228 è un incidenza in calo rispetto al dato del 2022 ma decisamente superiore alle quote che registravamo prima dell’Avvento della pandemia e quanto emerge da un’indagine dell’ufficio studi della cgia di Mestre il black friday quest’anno un incremento significativo degli italiani pronti allo shopping 77 2 % rispetto al 60% dell’anno scorso soprattutto adulti sotto i 50 anni in particolare del nord Italia lo rileva Confcommercio Aggiungendo che quasi 2 su 3 approfittano di questo periodo di sconti per comprare i regali di Natale in anticipo tra gli articoli Cerca ti rimane in testa all’abbigliamento anche se con una leggera diminuzione da un anno all’altro dal 57 53% il budget medio destinato alle spese durante il black friday ammonta €269 compri €230 del 2023 dopo la bomba Maradona la bomba scudetto la Clara la Giorgiana Napoli in vista del Capodanno Arriva la bomba Zimmer che come le altre spendendo gravissime ferite di colore arancione con i capelli del campione di Tennis altoatesino dopo mattiniera è stata sequestrata a Napoli dei carabinieri che hanno recuperato €480 di regali di vario titolo abitazione di un 24enne incensurato dell’area Flegrea per fabbricare le diverse componenti della miscela esplosiva venivano ordinati via web prevalentemente in Cina e giungevano a destinazione per non destare ci fermiamo qui Vi auguro un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa