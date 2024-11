Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-11-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Raid aereo israeliano nel centro di Beirut 5 mesi hanno colpito era da solo un palazzo di 8 piani secondo i media locali l’obiettivo dell’ attacco era il comandante militare supremo di Ribolla muhamad non si sa se colpito ma l’Agenzia Nazionale anni parla di molti morti e feriti dopo gli attacchi di ieri attribuiti a Ribolla il portavoce del unifil dice che un divano sono come un arbitro ferito che continua a fare il tuo lavoro e tutto lì non vogliamo andare via dobbiamo rimanere anche in vista di idea per quando finirà questa guerra amato denuncia 19 morti nei Raid israeliani su Gaza anche bimbi oltre 40 i feriti durante la notte la protezione il segretario alla difesa americano Austin ha detto che circa diecimila soldati nordcoreani sono attualmente nella regione di confine russa di Kurt dove sono stati integrati nelle formazioni russe in base a ciò a cui sono stati ha detto la loro integrazione con i militari russi spiegato Mi aspetto di vedervi presto impegnate in combattimento nelle24 ore l’esercito Russo aperto 1420 soldati in Ucraina secondo quanto scrive lo Stato Maggiore militare di chi è citato dai relitti Ucraina che quantifica le perdite tra virus e all’inizio di invasione del febbraio 2022 a quasi 730 mila il segretario generale della NATO frutta incontrato il presidente eletto americano Donald Trump con il quale ha avuto dei colloqui in Florida sui problemi di sicurezza globale che l’alleanza deve affrontare ha dichiarato la portavoce nato farà d’Acaja Apri che incontra venuta tambeach intanto Trump ha nominato il manager di AJ Cook Bread alla guida del Tesoro il miliardario è diventato il più importante consigliere economico del Tycoon di prendo la sua proposta di imporre dazi estremi nonostante L’opposizione di Wall Street che tiene guerre commerciali e le impennate dei costi per gli americani l’ex deputata del Lori con Lori Dreamer il dottor David è stato scelto il capo del Center for disease control and prevention and genetics news Come General tempi supplementari per la coppa di baco che doveva finire ieri ma è stata prolungata almeno fino a oggi Ieri non è stato possibile raggiungere un accordo sul dossier principale nella conferenza io profondo per gli aiuti sul clima i paesi in via di sviluppo sono prodighi di negoziati Etan è prevista una nuova assemblea plenaria seconda ambienti diplomatici questa mattina i paesi sviluppati potrebbero aumentare la loro offerta fino a 300 miliardi all’anno e provare a chiudere aumento rispettivamente del 22% della busta dei mezzi di correzione di disciplina del 15% dei maltrattamenti contro familiari e conviventi della sottrazione di persone incapaci una diminuzione rispettivamente del 15% dell’adescamento di minorenni del 17 verrà violazione degli obblighi di assistenza familiare e del 24% della violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di istruzione sono Ida piloti del rapporto della Polizia sui minorenni vittime di abuso nello stesso Arco temporale le vittime minori di 18 anni risulti nel momento per la fattispecie di abbandono di persone minori o incapaci di abuso di mezzi di correzione e disciplina e di pornografia minorile tra le vittime dei reati di natura sessuale risultano predominanti quelle di genere femminile conquistato la Pole Position del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas parte seconda la Ferrari di Carlos Science e terza l’alpin di Pier gasli mentre la rossa di Charles Leclerc e quarta quinta la Red Bull di Max verstappen davanti alla McLaren di Lando Norris per Russel cura della svegas è fantastico C’è una bellissima atmosfera la sera tardi Ora sono entusiasta per la gara e commenta se oggi eravamo così vicini qualifica Domani avremo la possibilità di vincere questo è l’obiettivo chiudiamo per l’anno di scuola elezioni RSU 2025 il sindacato ANIEF Lancia il cappello la candidatura sentiamo Andrea Messina segretario generale della mia alla fine del 2025 si vota per il rinnovo delle RSU nel pubblico impiego ANIEF sindacato della scuola lancia un appello alla candidatura sono delle lezioni molto importanti per la scuola Hai lavorato la scuola devono avere la possibilità di colmare un Gap stipendiale con i colleghi europei molto importante noi come ANIEF facciamo delle battaglie non solo all’interno delle scuole dove siamo presenti con arresti per tasse Ma anche in Parlamento attraverso la possibilità di presentare gli emendamenti con proporre degli emendamenti con con i parlamentari per inserire delle risorse in legge di bilancio Ad ogni modo Queste lezioni sono molto importanti perché vanno a certificare la rappresentatività è una maggior percentuale ho tenuto al sindacato ANIEF significa dare più più forza alla scuola più forte lavoratori della scuola e di tutto il comparto istruzione e ricerca ci fermiamo qui In collaborazione con Agenzia Italia Stampa