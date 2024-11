Liberoquotidiano.it - "Ultima spiaggia". Berrettini perde il set con Kokkinakis? Panico: cosa spunta durante il match | Guarda

Matteoè parso in seria difficoltà nel primocontro l'Australia. L'Italia si sta giocando la possibilità di partecipare a un'altra finale di Coppa Davis, sempre a Malaga. Ma l'azzurro ha perso il primo - combattutissimo - set contro, al momento numero 77 del ranking Atp. Un'ora di gioco combattutissima, con l'italiano che aveva cominciato bene. Ma poi ha fallito la possibilità di portarsi a casa il set, trascinandolo al tie-break. E lì, come ha giustamente sottolineato Adriano Panatta in telecronaca, "è una lotteria". Anche qui, set point perso eche festeggia. L'Australia ha quindi la concreta possibilità di portarsi in vantaggio contro la nostra selezione. E sui social, sono già fioccati meme che chiedono l'immediato ingresso in campo di Jannik Sinner, l'unico giocatore che può ribaltare completamente la semifinale contro l'Australia.