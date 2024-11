Ilveggente.it - Stavolta Sinner può esultare: l’annuncio è sconcertante

può: annuncio clamoroso per il tennista azzurro, già trascinatore in Coppa Davis. Ecco le parole Primo giorno di Coppa Davis e subito trascinatore. Nella serata di giovedì Jannikha portato gli azzurri in semifinale con una doppia vittoria. Addirittura la seconda insieme a Berrettini nel doppio.può(Lapresse) – Ilveggente.itMomento straordinariamente magico per il tennista azzurro anche se, momento, non indica del tutto il percorso straordinario che ha fatto in questo 2024 con due Slam vinti, i primi due della sua carriera, che lo hanno portato ad essere il numero uno del mondo. Undavvero straripante che viene, pure, dall’affermazione nelle Atp Finals di Torino. E proprio a margine di questo evento è arrivato un annuncio clamoroso su quello che potrebbe essere il futuro del tennista azzurro.