Tvplay.it - SORRENTINO: “CRISTIANO RONALDO NON HA VOLUTO SCAMBIARE LA MAGLIA. ECCO I MIEI TRE PORTIERI PREFERITI”

Leggi su Tvplay.it

Stefanoè intervenuto ai microfoni di TvPlay e ha raccontato alcuni retroscena della sua carriera e del rigore parato a“MILAN-JUVENTUS SARA’ UNA PARTITA SCIALBA” – “Il Milan ha giocatori forti. E’ una squadra di prospettiva, con età media bassa, ma non riesce a dare continuità. La Juventus per tanti anni vive di rendita con Chiellini, Bonucci, ecc. Ora è all’anno zero, stanno cercando di ripartire con tanti acquisti, allenamenti diversi. Secondo me Milan-Juventus sarà una classica partita scialba da 0-0, avranno paura di perdere. Chi perde andrebbe in crisi. Decisiva per il Milan? Bisogna capire davanti cosa fanno. Quando perdi i big match, dopo una sosta, un po’ di strascichi li lascia. Io dico sempre che “vincere aiuta a vincere”. Battere una big dà tanto”.“IL RIGORE E’ PSICOLOGIA, SAPEVO CHE AVREBBE CALCIATO ALLA MIA SINISTRA” – “Di rigori dine ho visti il giusto.