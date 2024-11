Zonawrestling.net - SmackDown 22.11.2024 Wise Man + CM Punk + Bloodline

Benvenuti al report didal Delta Center di Salt Lake City, Utah, uno show che promette scintille con il faccia a faccia tra Cody Rhodes e Kevin Owens, mentre la tensione tra le duecontinua a crescere.Lo show si apre con Solo Sikoa e la New, accompagnati da Bronson Reed. Solo chiede al pubblico di riconoscerlo come leader e annuncia che sono a una settimana da War Games e che sono sempre pronti a dominare. Afferma che Roman non è pronto e non è nemmeno presente, ma quando arriverà dovrà accettare i termini della resa.Triple Threat Match – Torneo US Title Femminile: Bianca Belair vs Chelsea Green vs Blair Davenport (3 / 5) Match molto intenso con tutte e tre le atlete che hanno avuto i loro momenti. Il pubblico si è schierato dalla parte di Green mentre lei e Blair hanno lavorato bene insieme contro Belair inizialmente.