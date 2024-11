Si ribalta con l’auto a gpl e muore carbonizzata tra le fiamme

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre, quando una ragazza di 26 anni a bordo della sua auto a gpl si èta a Soliera, in provincia di Modena.Il tragico incidente cona gplIl tragico incidente si è verificato poco prima delle 2:00 di questa notte, quando la ragazza stava percorrendo la Strada Morello Confine in direzione di Soliera. Per motivi non ancora chiari la giovane ha perso il controllo del veicolo, uscendo fuori strada endosi. Nell’incidenteha preso fuoco ed è esplosa.Alcuni passanti, alla vista di quel tragico incidente, hanno fatto partire l’allarme e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Carpi, che sono riusciti a domare le. Nulla da fare purtroppo per la ragazza, l’unica persona a bordo, per la quale i medici dell’1-1-8 non hanno potuto fare niente.