Serie A, l'Inter domina al 'Bentegodi': Verona ko 5-0 nel primo tempo. Correa è super

schianta letteralmente ilal Bentegodi grazie a una grande prestazione di Thuram e Joaquin, protagonista assolutoNon c’è praticamente storia altra Hellas. Alla ripresa del campionato i nerazzurri erano attesi a una prova convincente e questa non si è fatta decisamente attendere, va detto con la complicità di una difesa pessima dei gialloblù.Joaquin(LaPresse) – calciomercato.itFinisce addirittura 5-0 un match che dice già tutto dopo una mezz’ora abbondante nel. La squadra di Inzaghi segna infatti addirittura quattro gol nello spazio di 14 minuti tra il 17? e il 31?. Che poi diventano cinque in 24 minuti, fino al 41?. Apre le marcature il Tucu, scelto oggi al posto di Thuram per l’indisponibilità di Lautaro Martinez causa febbre.