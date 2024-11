Noinotizie.it - San Severo: comunità energetica rinnovabile sociale per far fronte alla povertà Cresce l'interesse

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:l’attenzione di cittadini ed istituzioni verso la(CERS) di San. Già diverse le famiglie del posto, in situazione di “”, che hanno manifestato il lorodi far parte dei nuclei che potranno beneficiare dell’energia prodotta a basso costo dCERS “Energia di Speranza”.Decisamente considerevole il numero di interessati, che hanno partecipato all’incontro sul tema del caro energia e delle nuove e innovative soluzioni a disposizione per faralnte problema della spesa, che si è tenuto a San(FG) nei locali dell’Emporio della Solidarietà “don Felice Canelli”.Sottolineando la necessità di un approccio concreto e che porti a nuove soluzioni per la riduzione dei costi per dell’energia, costi che, purtroppo, vedono l’Italia ai primi posti in Europa, nell’incontro si è parlato diEnergetiche Rinnovabili, quali strumento anche di solidarietà