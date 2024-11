Rompipallone.it - Roma, prima grana per Ranieri: ansia per le condizioni di Dybala

Paulosarà convocato per la sfida contro il Napoli? Le suepreoccupano. Di seguito riportate le ultime novità.Finalmente ritorna la Serie A dopo essersi fermata per lasciare spazio alle partite dedicate alla sosta nazionale. In programma per la tredicesima giornata andranno in scena vari match importanti in ottica classifica. Inter e Atalanta, infatti, sperano di poter agganciare la vetta oggi in attesa dalla partita del Napoli di domani.La squadra partenopea, infatti, dovrà sfidare ladidomani alle ore 18.00 al Maradona. Mentre la squadra di Antonio Conte ha iniziato bene la stagione posizionandosi al primo posto con ventisei punti, non si può dire lo stesso per i giallorossi. Infatti, la squadra della Capitale sta vivendo un momento difficile, tra alti e bassi, da inizio campionato.