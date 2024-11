Scuolalink.it - Riscatto della Laurea: quanto costa e quali sono i benefici per i lavoratori

Dopo l’accantonamento dell’emendamento in Legge di Bilancio per la gratuità dele la petizione proposta da Anief sul medesimo argomento, vogliamo analizzare meglioi costi da sostenere per ildegli anni di università. Facciamo dunque un passo indietro. Ilè uno strumento che consente aidi trasformare gli anni universitari in contributi previdenziali, utili sia per anticipare la pensione sia per aumentarne l’importorata pensionistica. Nel 2024, questa opportunità continua a rappresentare un’importante leva per chi desidera ottimizzare la propria posizione previdenziale. Ecco una guida completa su come funziona,e a chi conviene riscattare la propria. Cos’è ile come funziona ai fini contributivi Ilpermette di conteggiare gli anni di studio universitari come anni contributivi, a condizione che non siano già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa.