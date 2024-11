Panorama.it - Quanto è importante il mercato dell’offsetting di emissioni di CO2?

La compensazione delleè parte della soluzione per un mondo a zerodi.Chi sono gli attori deldei carbon credits,è grande, come evolverà?Il mondo oggi emette 42 miliardi di tonnellate diall’anno e il 2024 segnerà l’ennesimo record in materia.Da alcuni anni c’è un notevole sforzo in atto per ridurle attraverso comportamenti più virtuosi e anche attraverso obblighi per alcuni settori economici e quindi certe categorie di aziende. Infatti circa un quarto dellemondiali (10 miliardi di tonnellate) sono regolamentate da un qualche carbon market (il più longevo, ampio e virtuoso è l’ETS europeo) o sono soggette a carbon taxes. Parliamo quindi di meccanismi obbligatori che a oggi generano circa 100 miliardi di dollari di ricavi / anno.Tutti noi ci auguriamo che questo processo prosegua e ci porti ad un abbattimento dellemolto maggiore e soprattutto che coinvolga anche paesi che oggi stanno facendo molto poco in materia (USA, Cina, India, paesi del Golfo).