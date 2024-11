Gaeta.it - Notte di terrore a Corinaldo: esplosione per il furto del bancomat a Banca Intesa Sanpaolo

Facebook WhatsAppTwitter Un’ha risvegliato la tranquillità di, un comune situato nella provincia di Ancona, quando nellatra il 20 e il 21 ottobre alcuni ladri hanno messo in atto un audace. Utilizzando la nota tecnica della “marmotta”, i malviventi hanno fatto esplodere ildella filiale di. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, ma i responsabili si sono dileguati, lasciando dietro di sé solo danni e paura.Il colpo audace dei ladri nel cuore dellaIntorno alle 3 del mattino, il silenzio che avvolgevaè stato stravolto da un forte boato. La detonazione ha danneggiato gravemente non solo il, ma anche la struttura della. I residenti sono stati svegliati di soprassalto, molti di loro sono accorsi in strada per capire l’origine del rumore.