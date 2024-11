Iodonna.it - Note dolci e avvolgenti contro le giornate di freddo e grigio. Per mantenere, almeno a casa, una comfort zone profumata

Le candele profumate per l’inverno 2024 sono caratterizzate dadaicon sentori di cannella, legno di cedro e patchouli, per evocare sensazioni rilassate, accoglienti e cozy.ilche incombe, ecco le fragranze più di tendenza per “scaldare” olfattivamente ogni angolo della. Profumo di Natale: le fragranze più amate durante le Feste X Leggi anche › Atmosfere d’autunno: le candele profumate per una“cozy” Le candele profumate dell’inverno 2024«Leolfattive più richieste in questo periodo sono fragranze che danno una sensazione di calore,ed intimità» iniziano a spiegare Alessandro Pighi e Caterina Mazzeo, fondatrice del brand Lilium Fragranze.