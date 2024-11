Ilfoglio.it - Nostra Signora delle Frattaglie torna a scrivere di cuori e reni

Saluto il ritorno di, Roberta Schira, grande gastronoma cremasca, e del suo “Libro” oggi edito da Vallardi. E’ dunque un classico, un testo di riferimento, questo repertorio completo del quinto quarto scritto avvalendosi della collaborazione del macellaio Franco Cazzamali. Il tema è filosoficamente sublime trovandosi in sospeso fra bellezza e pericolo, cultura anche raffinata e natura perfino selvaggia: “Lecostituiscono la parte vitale dell’animale. E’ nutrendoci di parti come cuore, rene, stomaco di un esemplare sano che assimiliamo la vitalità più pura, la potenza animale alla massima concentrazione. E’ come se perpetuassimo i rituali primitivi dopo la caccia.”. Le ricette, che del libro costituiscono tanta parte, non le ho lette perché non mi piace cucinare né pretendo di saperlo fare: preferisco mangiare.