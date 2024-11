Terzotemponapoli.com - Nino D’Angelo: Un messaggio per Maradona

Lunedì 25 novembre 2024 ricorrerà il quarto anniversario della morte di Diego Armando, il fuoriclasse argentino che ha segnato un’epoca nel calcio mondiale. In occasione di questa triste ricorrenza,, celebre cantante napoletano, ha voluto rendere omaggio al suo amico e grande icona del calcio, scrivendo un commoventesulle pagine de La Gazzetta dello Sport.: Un Legame Personale e UnicoLe parole divanno oltre il semplice ricordo del campione argentino; esprimono un legame profondo e sincero che andava ben oltre il mondo del calcio. “Sei stato il più grande di tutti i pianeti ma sei e resterai un uomo a cui ho voluto bene”, scrive il cantante. Queste parole rivelano l’affetto genuino chenutriva per, non solo come calciatore, ma come uomo, capace di lasciare un segno indelebile nei cuori di chi lo conosceva.