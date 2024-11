Quotidiano.net - Netanyahu ricercato. Orban sfida la Corte. Frizioni Tajani-Salvini

di Roberto Brunelli ROMA sì, Londra no, Pechino forse: è quantomai erratica la mappa degli ipotetici spostamenti che si apre a Benjamine al suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant dopo i mandati d’arresto emessi dallapenale internazionale per "crimini di guerra e contro l’umanità". Il viaggio che il premier israeliano potrebbe intraprendere stando alle dichiarazioni dei leader globali è una sorta di linea che va a zig-zag intorno al pianeta, da Washington alla capitale ungherese, toccando pure Mosca e Belgrado. Da evitare, pena l’arresto, la capitale del Regno Unito, ovviamente Teheran (ma questa non è certo una sorpresa), ma anche Dublino, per dire. Per quanto riguarda l’Italia, se dipendesse da Matteole porte si spalancherebbero subito: "è il benvenuto".