Nadia Toffa lo sfogo della mamma contro Le Iene | Dopo il funerale non ci hanno più chiamati

A cinque anni dalla sua morte, il ricordo diè più vivo che mai. La giornalista televisiva, celebre inviata de Le, è scomparsa precocemente a causa di un cancro al cervello, lasciando a suaMargherita il compito di aiutare quanti sono affetti dal suo stesso male. E proprio parlandofondazione intitolata a sua figlia, che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sul tumore, la signoraha fatto una rivelazione inaspettata, spiegando che il team de Lenon l’ha più cercatala scomparsa di, le paroleMargherita: “Lenon cipiù”Il dolore per la scomparsa di una figlia è un sentimento con cui si èa fare i conti tutti i giorni. Ma la signora Margherita,di, ha scelto di far rivivere la memoriasua terzogenita rispettandone le ultime volontà.