Lapresse.it - Massachusetts, spara e uccide un coyote: ma era un cane domestico

Un agente del controllo animali hato e ucciso unin una città deldopo averlo scambiato per un. Secondo la polizia si è trattato di un “triste malinteso”.Il colpo fatale è partito martedì dopo che la polizia aveva ricevuto una segnalazione di unnel giardino di una residenza: l’agente del controllo animali è entrato nel bosco per cercare ile ha individuato quello che credeva fosse l’animale in una posizione minacciosa,ndogli. Successivamente, l’agente ha esaminato meglio l’animale e ha scoperto che indossava un collare antipulci, rendendosi conto che si trattava di une non di un.Le autorità hanno poi rintracciato il proprietario del, Kirk Rumford di Northbridge, che ha spiegato che ilera un husky di nome Odin e aveva meno di un anno.