Anteprima24.it - La Miwa chiude il girone di andata con una vittoria contro Mola

Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento completa il tour de force di tre gare in sette giorni con lacasalinga. I Boars, ancora privi di Miraglia, partono con il piede giusto,ndo il primo quarto in doppia cifra di vantaggio. Gli ospiti rientrano nel secondo periodo e gli ultimi due quarti si giocano punto a punto, in cui, ad avere la meglio, è stata la squadra di coach Parrillo, capace di reagire con grinta ai momenti di difficoltà. Una tripla di Ndour apre le danze e latrova subito confidenza con la sfera di gioco, costruendo in pochi minuti un buon vantaggio. I Boars giocano sul velluto, concedendo poco agli avversari, e le triple di Murolo e di Rianna, quest’ultima sulla sirena, chiudono il primo periodo sul 26-11. Nel secondo periodo,prova a contrastare le alte percentuali al tiro della, schierando una difesa a zona, che i Boars riescono ad eludere con un infuocato Rianna.