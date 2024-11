Thesocialpost.it - Italia: tragico schianto, 17enne investita mentre va a scuola

Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina, poco dopo le 8, un grave incidente ha scosso Cagliari: in viale Colombo, all’altezza delle strisce pedonali davanti a piazza dei Centomila, una ragazza di 17 anni è statasi recava al Liceo Alberti. L’auto coinvolta, una Fiat Panda grigia guidata da un ottantenne, avrebbe travolto la giovane a causa del sole basso sull’orizzonte che avrebbe abbagliato il conducente, impedendogli di vedere la ragazza sulla carreggiata.Leggi anche: L’auto a gpl si schianta e si ribalta: ragazza muore atrocemente a 26 anniL’impatto è stato violento, lasciando la diciassettenne priva di sensi sull’asfalto. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, trasportando la giovane in codice rosso all’ospedale Brotzu, dove è stata ricoverata in Rianimazione con gravi lesioni al capo; attualmente, la sua vita è in pericolo.