Calciomercato.it - Inter, Inzaghi non cambia gerarchie: “Non c’è mai stato ballottaggio”

Leggi su Calciomercato.it

Nerazzurri in campo a Verona a caccia di una vittoria pesante, il tecnico Simonefa chiarezza sulle sue scelteSi riparte con il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Il torneo riapre i battenti con Verona-, al ‘Bentegodi’, primo match del sabato, partita fondamentale per entrambe le formazioni. Per le ambizioni di salvezza dei padroni di casa, da una parte, e per quelle di primato, almeno momentaneo in attesa di Napoli-Roma, dei campioni d’Italia.non: “Non c’è mai” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Una partita delicata per i nerazzurri, che sanno di non dover prendere l’impegno sotto gamba, anche per le incognite legate al rientro dopo la pausa e per le scelte di formazione di Simone, derivate dalle contingenze e non soltanto.