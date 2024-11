Sport.quotidiano.net - Il Brescia non sfrutta la superiorità numerica: 0-0 con la Juve Stabia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Iltorna dal campo dellacon un pareggio difficile da analizzare. Da una parte, infatti, la squadra di Maran conquista un risultato positivo in una trasferta difficile come quella di Castellammare di, ma, dall’altra, rimane il rammarico per non aver saputore la ghiotta opportunità di giocare indal 15’ del primo tempo. La formazione biancazzurra per ripartire a pieno ritmo scende in campo con alcune novità e il campano Borrelli in avanti viene affiancato da Bianchi e da Galazzi, mentre Juric e Olzer partono dalla panchina. La gara del “Menti” si accende subito e i padroni di casa si spingono in avanti con Pierobon, mentre le Rondinelle. pungono le Vespe mettendo in mostra un buon approccio alla contesa. Le prime, vere occasioni, in effetti, sono di marca biancazzurra, con Borrelli che per due volte va vicino al vantaggio, ma la rete difesa da Thiam rimane inviolata.