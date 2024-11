Ilgiorno.it - Il blitz e i soldi intascati. Ghisa condannati a 4 anni: "Al Comune 12mila euro"

Il caso era emerso dopo un video trasmesso la sera del 29 ottobre 2020 dal programma televisivo “Le Iene“: riprese, dalla telecamera installata da uno degli inquilini, di una perquisizione in un appartamento in zona San Cristoforo con sequestro di droga e denaro contante. Il sospetto che agenti della polizia locale si fossero appropriati di denaro di proprietà delle persone perquisite "redigendo poi falsi verbali al fine di poter trattenere per sé il denaro che avevano rinvenuto". Da lì era nata un’indagine della Squadra mobile, coordinata dal pm Elio Ramondini, che nell’aprile 2021 aveva portato agli arresti domiciliari quattrodel Nucleo antispaccio, che ilaveva anche trasferito in altri uffici. Il processo di primo grado si è concluso con la condanna di due agenti della polizia locale, Sebastiano Di Paolo e Maurizio Regazzola, a quattrodi reclusione per peculato.