I dorici per fare 13 prima di Natale

Quella contro il Roma City sarà la tredicesima partita di questo campionato e l’Ancona vuoletredici centrando il successo sui romani. Un successo che potrebbe cambiare il suo campionato, magari innescando una volata di fine anno. E’ ladi cinque partite che portano al giro di boa, ladelle due che precederanno l’inizio ufficiale del calciomercato di riparazione, ladelle tre in casa previste dal calendario fino alla pausa di. E in queste cinque giornate che mancano alla fine del girone di andata è chiaro che il Del Conero dovrà recitare un ruolo importante, per l’Ancona e per la sua classifica. Al di là delle condizioni non certo ottimali in cui si trova il manto erboso, che in alcune parti è stato rasato e riseminato la scorsa settimana. Lo stadio di Passo Varano e i tifosi biancorossi saranno le armi che l’Ancona dovrà sfruttare in queste ultime giornate del girone di andata, a cominciare proprio dalla sfida di domani.