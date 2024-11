Quifinanza.it - Eredità alla badante di 320 mila euro, ma il figlio la fa sparire: cosa dice la legge

Le questioni in materia die successioni sono diffuse e in grado di gettare ulteriore benzina sul fuoco in rapporti familiari conflittuali e avvelenati. La complessità delle regole sui diritti dei legittimari e sulle quote disponibili, il valore dei beni che finiscono in successione, l’eventuale intervento dei creditori del defunto e/o degli eredi, come pure la contestazione della validità del testamento costituiscono alcuni dei principali motivi per cui, in Italia, si fa causa a parenti e familiari.E proprio la contestazione della validità del testamento èbase di una recente vicenda, di cui le cronache venete hanno dato notizia. Un ex imprenditore 80enne ha assegnato l’propria, designandola erede universale, ma ildell’anziano – dopo il decesso del genitore – ha ritenuto opportuno scavalcare l’atto del padre e appropriarsi degli averi, finendo a processo.