Movieplayer.it - Denzel Washington: "È assurdo che Ridley Scott non abbia ancora vinto un Oscar per la miglior regia""

La star de Il Gladiatore 2,, critica a gran voce il fatto chenonmaiunnella categoria diregista.è determinato a far vincere al'che gli spetta da tempo., che si riunisce aper Il Gladiatore 2 quasi 20 anni dopo American Gangster del 2007, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che il fatto chenonunper laè quasi un crimine. "ha degli arretrati", ha detto. "Come può non averun? Non ha nemmeno senso. In realtà non ci credo". Il Gladiatore 2 conquista il botteghino italiano, debutto da 3,6 milioni di euro Sempre a un passo dall'