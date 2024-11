Ilfattoquotidiano.it - Crollo Manchester City, 4-0 dal Tottenham e quinto ko di fila: la meraviglia creata da Guardiola è al capolinea? Analisi della crisi

Il 4-0 rito dalalall’Etihad è ildi una storia calcistica meravigliosa? La domanda, dopo ilko diincassato dai campioni d’Inghilterra, è legittima, ancora di più poche ore dopo l’annuncio del prolungamento del contratto di Pepfino al 2027. La mozione di fiducia all’allenatore che ha condotto i Citizens in cima al mondo è un bel tentativo di costruire un altro ponte verso il futuro, ma intanto bisogna fare i conti con il presente: quello di una squadra in caduta libera. La classificaPremier parla chiaro: in caso di successo in casa contro il Southampton, ultimissimo, il Liverpool si porterà a +8. Lo scontro diretto del prossimo turno con i Reds potrebbe dare la mazzata finale e addio sogni di pokerissimo, dopo i quattro trionfi consecutivi in campionato.