Chiusura Beko a Siena Giani | Questa non è un’azienda Questa è la Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

: “non èè la, Eugenio, presidente della Regioneai cancelli dello stabilimento per incontrare i 299 lavoratori e lavoratrici delladi(ex Whirlpool) riuniti in presidio davanti ai cancelli della fabbrica. Dopo che il gruppo Arcelik (proprietario di) ha comunicato al tavolo del Mimit lanel giro di pochi mesi di due stabilimenti in Italia e un piano di esuberi che riguarda quasi 2mila persone.insieme a parlamentari, sindaci e amministratori del territorio.“Qui inizia una lotta che ci coinvolge tutti.non èè la”.: “Lasarebbe un oltraggio a tutto il territorio regionale, e prende avvio una battaglia esemplificativa delladel lavoro e dell’industria.