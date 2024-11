Lanazione.it - Cascina, all'istituto comprensivo De Andrè l'evento "No Violence Rhapsody"

, 23 novembre 2024 - Anche quest’anno in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’‘F. De’ propone undal titolo ‘No’ composto da vari momenti di riflessione sul tema, esito di percorsi interdisciplinari svolti in alcune classi della Primaria e della Secondaria, alla presenza delle Istituzioni comunali e della Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione di. A partire dalle 10, presso i locali della Scuola Secondaria ‘Duca D’Aosta’, si alterneranno video, brani musicali, testi poetici, drammatizzazioni ed esposizioni di prodotti grafici, in un percorso itinerante che vedrà protagonisti studenti e studentesse, che, attraverso le loro opere, si faranno portavoce di un messaggio di sensibilizzazione sul tema della Giornata verso tutta la comunità.