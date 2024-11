Lanazione.it - Campi, in scena lo spettacolo dedicato alla memoria di Michela Noli

Leggi su Lanazione.it

Bisenzio (Firenze), 22 novembre 2024 – “Alfabeto al Femminile”, scritto da Valentina Cappelletti e Cristina Pelissero, un viaggio poetico e intenso attraverso storie vere che raccontano la forza, le lotte e le esperienze di donne che non hanno più voce, è loche andrà indomenica 24 novembre alle 18 al Teatrodante Carlo Monni, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Interpretato dagli attori della compagnia Quinte OFF, locon la regia di Valentina Cappelletti èdied è un innoforza elibertà delle donne, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza di prevenire e combattere ogni forma di violenza. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno di Artemisia Centro Antiviolenza, impegnato da anni nella tutela e nel supporto delle vittime di violenza.