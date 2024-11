Quotidiano.net - Borrell, 'la decisione della Cpi non è antisemita'

Leggi su Quotidiano.net

"LaCpi" di spiccare mandati d'arresto nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu e dell'ex ministroDifesa Yoav Gallant "non ha nulla a che fare con l'antisemitismo e non è unapolitica. Sono allarmato dall'estrema politicizzazione delle reazioni allaCorte". Lo ha ribadito l'Alto rappresentante Ue, Josep, durante la Conferenzacoalizione dei due Stati sul Medio Oriente a Cipro. "Voglio alzare la mia voce a sostegnoCorte penale internazionale e ricordare che le sue decisioni sono vincolanti per i Paesi Ue", è tornato a ribadire lo spagnolo.