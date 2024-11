Ilgiorno.it - Andrea Delogu, i 40 anni e altre catastrofi: bel momento. Il segreto è scegliere

Milano, 23 novembre 2024 – In ansia per il tempo che passa? Non c’è problema: siete in buona compagnia. Ma lo siete comunque, anche nel caso l’età fosse l’ultimo dei vostri pensieri. Considerando che sul palco stavolta c’è. Ovvero: l’amica con cui vorresti entrare mano nella mano al Cocoricò di Riccione. Cuore romagnolo, infanzia intorno a San Patrignano, il pubblico l’ha conosciuta splendida padrona di casa dello Stracult di Marco Giusti, covo per cinefili non allineati (quanto manca). Da queluna stracarriera fra radio, tv, cinema, teatro. Dove stasera e domani arriva ospite del Manzoni per “40 e sto”, assolo divertito sui complesimbolici e, diretto da Enrico Zaccheo., il sottotitolo recita: manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale.