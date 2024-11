Lanazione.it - Al via il nuovo assalto al tartufo. Raffica di show cooking e spettacoli

Oggi ilriapre le porte della città. Anche per il secondo fone settimana della festa saranno oltre 100 gli espositori coinvolti, a partire dai commercianti del Re dei Boschi che avranno i loro stand in Piazza Duomo. Durante la mostra sarà possibile acquistare ile anche gustarlo nelle sue tante varianti negli stand o nei tanti ristoranti di prestigio presenti in città. E si può farlo in tranquillità. Quest’anno è disponibile il servizio nursery"un ambiente destinato all’assistenza bambini piccoli alla Misericordia in Via Conti all’interno dell’area mostra. "Un miglioramento che va nella direzione di rendere la nostra festa sempre più confortevole", spiega San Miniato Promozione. Anche questo fine settimana ci sarà un panel di incontri e dibattiti a Casa, nello spazio attiguo a quello dei(sempre in piazza Duomo).